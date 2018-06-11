هذا ما قاله نصرالله لباسيل عن “القوات”!

لا تزال العقدة المسيحية في تشكيل الحكومة هي العقدة الأكثر صعوبةً، خصوصاً أن الكتلتين المسيحيتين المتنافستين تحظيان بقدرة شعبية ونيابية لا بأس بها، وبتحالفات سياسية تساعدها في تحقيق مطالبها.

وفي هذا الإطار علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أبلغ الوزير جبران باسيل أثناء لقائه به، أن الحزب لا يمانع بحصول “القوات” على أي حصة وزارية، لكن في الوقت نفسه موقفه مبني على مراعاة “التيار الوطني الحرّ” في أي موقف يتخذه في هذا الشأن، وسيكون إلى جانبه في أي قرار.

وأضافت المصادر أن نصرالله سأل باسيل عن حجم الكتلة الوزارية التي سيفاوض عليها “القوات” وما اذا كان يرغب بعزلها عن الحكومة، فأجاب باسيل بأنه يريد إعطاء “القوات” حجمها وليس أكثر من ذلك..