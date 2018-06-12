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الربيع يودّعنا بطقس شتوي.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تدفّق الرياح الغربية الرطبة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط يستمر وتتدكس السحب الركامية بين فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص ومن المنتظر ان تتعمق في لبنان وشمال فلسطين اعتباراً من ظهر الثلاثاء بحيث ستبدأ مرحلة الأمطار الغزيرة مع البروق والرعود.

أضاف: يودّعنا فصل الربيع بطقس ممطر وشتوي ويحوّل هذا الأسبوع الى منعش نهاراً وبارد ليلاً بخاصة في البقاع وعلى الجبال.

طقس يوم الأربعاء: تشتدّ غزارة الأمطار يوم الثلاثاء وتستمر يوم الأربعاء على الساحل والجبال الغربية وتتحوّل معظمها نحو البقاع الذي ينتظر غزارة امطار قد تعيد سيناريو السيول والفيضانات وتساقط البرد، وسيكون لدمشق ويبرود والنبك والبقاع الوسط والشرقي الحصة الكبرى يوم الأربعاء من الهطولات.

الحرارة على الساحل: 25/26 نهاراً و 19 ليلاً

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على الجبال 19/14

في البقاع: 24/15

الرطوبة: 90%

الرياح: غربية رطبة سرعتها بين 30 و 50 كلم في الساعة بخاصة في عكار والبقاع اثناء الهطولات الغزيرة.

الضغط الجوّي: 1004hpa

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