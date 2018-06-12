“بلّش مفعول مسلسل الهيبة!”.. كلمات مُبكية من والد “رؤى” بعد مقتلها

مأساة مُرّة يعيشها حسين مظلوم بعد وفاة ابنته رؤى (4 سنوات) برصاصة طائشة إثر إشكال فردي في بلدة بريتال.

فقد نشر الوالد عددًا من الصور لطفلته عبر حسابه على “فيسبوك” وعلّق بالقول: “يا فراشة عمري شو ذنبك برصاص الناس الجاهلة غدروكي”. وأضاف: “يا فراشة عمري كنت لازم تلبسي الفستان للعيد لبسوكي كفن”.

كما قال: “يا بابا الك بالعادة توعيني من نومي الاحد لتلبسي وتروحي مشوار وحياة براءتك ما رح ضيعلك حقك”.

يا بابا الك بالعادة توعيني من نومي الاحد لتلبسي وتروحي مشوار وحياة براءتك والطفل الرضيع ما لح ضيعلك حقك Publiée par Hussein Mazloum sur dimanche 10 juin 2018

وفي رسالة مؤثرة لطفلته، كتب: “4 أيام مضت كأنها 40 سنة كنت تحبي تقعدي على الكرسي الأبيض لأن قلبك كان ناصع البياض

كنت يا ابي تجلسين جانبي وتقطفين الوردة الجورية ذات اللون الأبيض (بابا ريحتها حلوة ماهيك) اي يا بابا كتير حلوة

4 ايام مضت كأنها 40 سنة كنتي تحبي تقعدي على الكرسي الأبيض لأن قلبك كان ناصع البياض كنتي يا ابي تجلسين جانبي وتقطفين… Publiée par Hussein Mazloum sur lundi 11 juin 2018

طيب بابا بدي روح عند تيتا جيب بونبونة بس بخبيها لـ school اوك. آخ يا وجعي ويا عمري كنت حب اضحك على ضحتك المهضومة بس للأسف يا بابا ما كنت تعرفي انو في وحوش عنا بيطلقو النار بشكل عشوائي كرمال كلمة صابوك بقلبك وقلتي بابا بابا وبلشتي ترفرفي على الأرض وانكسر قلبي بس ارادتي يا بابا رح تكون اقوى من الرصاص اللي بيفتخرو في لانهم اشبه بالرجال”.

واللافت أنّ الوالد كان نشر قبل مقتل طفلته بأيام ما يلي: “بلّش مفعول مسلسل الهيبة.. جرائم قتل بالبقاع اليوم في بريتال وبكرا وين؟”.