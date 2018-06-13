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احتراق غرفة و5 خزانات مازوت وسيارتين في الحدت!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً من تاريخ اليوم الأربعاء، حريقاً شبَّ داخل سيارتين وامتد الى خمسة خزانات لمادة المازوت وغرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في منطقة الحدت. سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران الى مولّدين للطاقة الكهربائية كانا بالقرب من رقعة الحريق. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

اندلاع النيران داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية واحتراق خمسة خزانات للمازوت وسيارتين في الحدت.اخمد عناصر من الدفاع…

Publiée par ‎المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎ sur mardi 12 juin 2018

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