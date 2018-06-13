بعكس ما كان متوقعًا.. ما الجديد بقضية اختطاف اللبناني “مصطفى” في سوريا؟

ما زال الشاب مصطفى دياب (17 عاماً) مخطوفاً في سوريا، منذ ثمانية أيام، ولا جديد حتى اللحظة وفق ما يؤكد والد مصطفى، محمد دياب لـ”المدن”.

وقال الوالد: “منذ اختطاف مصطفى وأنا أتواصل مع وزارة الخارجية اللبنانية، ولكن لا معطيات لدينا، ولم نتلق أي اتصال من الخاطفين لطلب فدية”.

وكان يُتوقع أن يكون اختطاف مصطفى جرى من قبل قطاع طرق أرادوا تحصيل أموال منه، لكن على ما يبدو أن غايات أخرى وراء الاختطاف.

اللافت أن الشخصين اللذين كانا في السيارة التي أقلت مصطفى، وهما سائق سيارة الأجرة ورجل مسن، لم يعرف عنهما شيء حتى اليوم، كما يؤكد دياب.

وتؤكد مصادر وزارة الخارجية لـ”المدن” أنه تم التواصل مع السفير اللبناني في دمشق الذي تواصل بدوره مع السلطات السورية لكشف مصير مصطفى، وما زال ينتظر إجابة الدولة السورية بشأن هذه القضية.

(المدن)