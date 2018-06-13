حزيران جنّ: بعد الأمطار والسيول.. موجة حرّ من مصر إلى لبنان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الكتل الباردة والرطبة تنحسر عن الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من مساء الخميس وتستعد المنطقة لوصول كتلة حارة مصدرها مصر وسيناء سوف تضرب فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ليومين لتعود وتنحرف نحو المملكة السعودية.

هذا، وقد ادّى تساقط الأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية والجبلية الغربية والجنوب الى تشكل السيول، الأمر الذي سبب اضراراً في عدد من المناطق.

اذا، يستقر الطقس في الأيام المقبلة وترتفع درجات الحرارة بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية وتنخفض نسبة الرطوبة.

طقس يوم الخميس، غائم يتخلل الوضع تساقط للأمطار في الداخل والشمال وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع السريع.

تجدر الإشارة انّ يوم الخميس هو موعد تساقط الأمطار في البقاع ودمشق ويبرود والنبك وقد تتشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة الأمطار التي ستكون مصحوبة بالبرَد والعواصف الرعدية.

الحرارة على الساحل: 29/20

على الجبال 1200 متر: 23/14

في البقاع: 27/16

الرطوبة 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa