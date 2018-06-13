موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


ركن سيارته في عرمون.. وتلقّى اتصالا لإزالتها من جونية!

أخبار لبنان
المصدر: الجديد
0 0

تتكرر حالات تزوير أرقام السيارات في لبنان، وآخرها ما جرى مع المواطن بهاء نديم عبد الخالق.

وفي هذا الصدد، نشرت قناة “الجديد” تقريراً عن الحادثة، مشيرة الى أن “عبد الخالق تفاجأ بإتصال صباح اليوم من شخص ما في منطقة جونية يطلب منه إزالة سيارته من مكانها ليتمكن من المرور، بعد أن حصل على رقم هاتفه من أحد التطبيقات التي تظهر رقم هاتف صاحب السيارة بمجرد أن يضع رقمها ورمزها، فأجاب عبد الخالق بأنه ليس في جونية بل في منزله في منطقة دوحة عرمون وسيارته مركونة تحت منزله.

وأوضح عبد الخالق في إتصال مع “الجديد” أن سيارته من نوع “هيونداي” بينما السيارة المذكورة صاحبة الرقم المزور من نوع “جيب سوبارو”، ولفت إلى أن الشخص الذي اتصل به من منطقة جونية التقط صورة للسيارة صاحبة الرقم المزوّر (جيب سوبارو) وحاول توقيف صاحبها ليتعرف إلى هويته إلا أنه ذهب مسرعا”.

وناشد عبد الخالق الجهات المعنية وإدارة هيئة السير متابعة الموضوع نظرا لخطورته وللحد من أزمة الفلتان الأمني.

إقرأ ايضاً

طائرات صغيرة تجتاح سماء طرابلس!

عين الرمّانة استفاقت على فاجعة.. “حبيب” انتحر وكسرَ قلب…

حزيران جنّ: بعد الأمطار والسيول.. موجة حرّ من مصر إلى لبنان!

(الجديد)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

احتراق غرفة و5 خزانات مازوت وسيارتين في الحدت!

أخبار لبنان

“بلّش مفعول مسلسل الهيبة!”.. كلمات مُبكية من والد “رؤى” بعد…

أخبار لبنان

لبناني مُحتجز منذ 42 يومًا في مطار.. يأكل ويستحمّ وينام فيه!

أخبار لبنان

في سبيل ملء “الفراغ”.. مدرّس يتحرّش بتلميذاته القاصرات مستعملاً الخداع