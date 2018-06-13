ركن سيارته في عرمون.. وتلقّى اتصالا لإزالتها من جونية!

تتكرر حالات تزوير أرقام السيارات في لبنان، وآخرها ما جرى مع المواطن بهاء نديم عبد الخالق.

وفي هذا الصدد، نشرت قناة “الجديد” تقريراً عن الحادثة، مشيرة الى أن “عبد الخالق تفاجأ بإتصال صباح اليوم من شخص ما في منطقة جونية يطلب منه إزالة سيارته من مكانها ليتمكن من المرور، بعد أن حصل على رقم هاتفه من أحد التطبيقات التي تظهر رقم هاتف صاحب السيارة بمجرد أن يضع رقمها ورمزها، فأجاب عبد الخالق بأنه ليس في جونية بل في منزله في منطقة دوحة عرمون وسيارته مركونة تحت منزله.

وأوضح عبد الخالق في إتصال مع “الجديد” أن سيارته من نوع “هيونداي” بينما السيارة المذكورة صاحبة الرقم المزور من نوع “جيب سوبارو”، ولفت إلى أن الشخص الذي اتصل به من منطقة جونية التقط صورة للسيارة صاحبة الرقم المزوّر (جيب سوبارو) وحاول توقيف صاحبها ليتعرف إلى هويته إلا أنه ذهب مسرعا”.

وناشد عبد الخالق الجهات المعنية وإدارة هيئة السير متابعة الموضوع نظرا لخطورته وللحد من أزمة الفلتان الأمني.

(الجديد)