عين الرمّانة استفاقت على فاجعة.. “حبيب” انتحر وكسرَ قلب زوجته!

يوم الإثنين، استفاقت عين الرمّانة على فاجعة لم تكن في الحسبان، “حبيب.ر” جُثة هامدة أمام المبنى الذي يقطن فيه في شارع بويز ومطر. عين الرمانة تمنت لو ان شمسها لم تُشرق على مثل هذه الكارثة التي حرقت قلوب محبيه، فحبيب الرجل الكهل رحل تاركًا وراءه زوجة مفجوعة مكسورة الظهر ونجل دموعه خذلت رجوليتهُ.

التفاصيل التي حصل عليها موقع “رادار سكوب” والمبنية على التحقيقات الاولية تتحدث عن عملية انتحار جديدة فحبيب السبعيني تُرجح المعطيات الواردة حتى الساعة انه انهى حياته بسقطة عن سطح المبنى مُستخدمًا سلماً.

وعن التفاصيل التي جرت قبل الانتحار، فقد أخبر حبيب زوجته بأنه سيغادر المنزل لشراء حاجيات لكن الوجهة في الواقع كانت سطح المبنى حيث صعد الى هناك ووضع سلماً ليسهل عملية انتحاره، راميًا نفسه من فوق ما ادى الى وفاته على الفور.

حبيب انتحر ووحدها البصمات التي على السلم من الممكن ان تغيّر حقيقة ذلك، اما الاسباب فوفقاً لمصادر مطلعة ان الكهل يعاني من اضطرابات نفسية ويتناول ادوية اعصاب عدا عن وضع مادي متردٍ جداً.

(ردار سكوب)