لبناني محكوم بـ138 عاما في أميركا.. ووالدته تناشد باسيل

خلال الجولة التي قام بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل في عرسال على مخيمات النازحين، التقت والدة اللبناني الموقوف في الولايات المتحدة “علي حسين درويش” باسيل، حيث قامت بتسليمه ملفاً عن ابنها، الذي حوكم بـ138 عاما بتهمة الاحتيال على بوالص التأمين وهو موقوف في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات.

وفي وقت سابق من العام الماضي نفذت هيئات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والانسانية اعتصاما امام السراي الحكومي في بعلبك، احتجاجا على الحكم، وتحدثت شقيقة علي الصحافية وسام درويش باسم العائلة وقالت: “علي لم يقتل، لم يسرق، لم يغتصب، لم يتاجر بالبشر او بالاعضاء او حتى بالمخدرات، كما انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي او اي منظمة ارهابية وهو ليس بعميل. نحن لا ننكر ان اخي اخطأ لكنه نال بدل العقاب عقابين: عقاب القضاء حيث سجن عشر سنوات، وعقاب الحياة عشر سنوات بعيدا عن وطنه واهله وأصدقائه واطفاله الاربعة الذين لا يعرفونه الا بالصورة، كما انه هو ايضا لا يعرفهم الا بالصورة”، مشيرة الى “ان علي سافر لبلد الديموقراطية ليمارس قاض عنصري ابشع انواع الديكتاتورية في حكم اقبح من ذنب”.