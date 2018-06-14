بالصور: بعد إعلانها بلدة منكوبة … كيف استفاقت رأس بعلبك؟

استفاقت رأس بعلبك والقاع والبلدات المجاورة صباح اليوم الخميس، على هول ما خلّفته السيول من أضرار جسديّة وماديّة، وفق الصور المُرفقة، في كارثة طبيعيّة لم تشهدها البلدة منذ أكثر من 31 عاماً، أودت بحياة مواطنة سبعينيّة تعرّضت للإختناق جرّاء دخول السيول الى منزلها، وألحقت خسائر في المنازل والمحال التجاريّة وغيرها الكثير من الأضرار التي لحقت بالطرقات والشوارع واعمدة الكهرباء والسيّارات التي جرفتها السيول.

هذه الكارثة، حتّمت على المديريّة العامة للدفاع المدني اعلان حالة التأهب القصوى، لتقديم المساعدات الضروريّة للمواطنين والمقيمين في البلدات المتضرّرة وسحب المياه من داخل المنازل والمستودعات والبقاء على جهوزيّة تامة حتى انتهاء العاصفة والتمكن من رفع كافة الاضرار ضمن الصلاحيات المتاحة والإمكانيات المتوفرة.

وأمام هذا المشهد، ناشد رئيس بلدية رأس بعلبك العميد المتقاعد دريد رحال الدولة والهيئات المدنية التدخل، والحضور الى البلدة التي أصبحت منكوبة جراء السيول الجارفة.

وزار رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المنطقة، برفقة النائبين انطوان حبشي وبكر الحجيري للإطلاع على الأضرار واعداً بالمعالجة السريعة ومساعدة كافة المتضررين.