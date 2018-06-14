بعد تصريحات ماكرون.. أجرأ حديث للحريري عن محمد بن سلمان

في تصريحات غير مسبوقة، قال رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريري إن “السياسات الحكيمة والحازمة التي اعتمدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمواجهة المحاولات الهادفة إلى تفتيت الدول العربية واستهداف أمنها واستقرارها، نجحت بفاعلية في إفشال هذه المحاولات وأكدت الدور الريادي للمملكة وقيادتها في القدرة على التعامل مع المخاطر والوقوف سدا منيعا أمام الأعداء المتربصين بها شرا”.

وأشار الحريري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمناسبة مرور عام على تولي بن سلمان ولاية العهد الى أن الخطط والإجراءات التي اعتمدها ولي العهد السعودي على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، تعبّر بوضوح عن رؤية مستقبلية ثاقبة للحفاظ على موقع المملكة الاقتصادي المتقدم في المنطقة والعالم، والإصرار على النهوض بالمستوى المعيشي للشعب السعودي”.

وأوضح، أن الإجراءات التي انتهجها محمد بن سلمان في الانفتاح والاستجابة لتطلعات المرأة السعودية حققت نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطن السعودي.

وأكد الحريري أن تكريس بن سلمان لنهج الاعتدال، إنما يجسد جوهر سياسة المملكة على الدوام، وهي السياسة الصائبة التي أدت إلى كبح جماح التطرف بكل أشكاله ووضع حد لآفة الإرهاب، وحصنت المجتمع السعودي من مخاطرها وتداعياتها المدمرة.

كما أشار إلى أن اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح لاستمرار السعودية في الوقوف إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرص محمد بن سلمان في تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والنهوض بالاقتصاد اللبناني لمواجهة التحديات التي تعترضه في هذه الظروف الصعبة والحساسة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تطرّق في مقابلة مع قناة BFM TV الفرنسية، إلى أزمة الحريري الأخيرة مع الرياض قائلاً: “تم التحفظ على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية لأسابيع عدة” وبمساعدة فرنسا تمّ حل الأزمة.

(سبوتنيك)