سارق محترف في البقاع.. من هو؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات سرقة وسلب سيارات في منطقة البقاع.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكن مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية ومكان تواجد أحد المشتبه بهم وتوقيفه الساعة 23.00 من ليل تاريخ 12/06/2018 في بلدة علي النهري على متن سيارة رينو رابيد، وهو:

_ ع. د. ( مواليد عام 1977، لبناني)

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 10 مذكرات عدلية بجرائم: سرقة وسلب سيارات، واطلاق نار من سلاح حربي.

كما تبين ان السيارة التي كان على متنها مسروقة.

بالتحقيق معه اعترف بارتكاب عدة عمليات سلب وسرقة سيارات وتعاطي المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.