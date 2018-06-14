“سما” وخيبة المونديال

كانت توقعات شركة «سما» الوكيل الحصري لتوزيع حقوق مشاهدة قناة «بي أن سبور» أن تحصد أكثر من 15 ألف اشتراك لمشاهدة كأس العالم، إلا أن رئيس الشركة محمد منصور، أوضح لـ«الأخبار» أنه قبل ثلاثة أشهر تم الإعلان عن مفاوضات لنيل حقوق بثّ هذه القنوات على القناة الأرضية لتلفزيون لبنان لإتاحة مشاهدة المباريات لكل اللبنانيين مجاناً، ما قلّص عدد المشتركين إلى حدّه الأدنى، إذ لم يزد على ألف مشترك.

في المقابل، قال نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي خالد نزهة إن 90 في المئة من المؤسسات المطعمية رفضت الاشتراك مع شركة «سما» للانتفاع من حقوق مشاهدة قنوات بين أن سبورت التي تبث مباريات كأس العالم، لأسباب متعلقة بالرسوم الكبيرة التي فرضت عليها. الرسوم التي فرضتها الشركة، كانت «باهظة جداً»، وعلى رغم تدخل وزير السياحة ونقابة المطاعم والملاهي، إلا أن الرسوم بقيت مكلفة على المطاعم، إذ إن رسم الاشتراك لنحو عشرين كرسياً لا يقلّ عن 6 آلاف دولار ويمكن أن يصل رسم الاشتراك للمطاعم الكبيرة إلى أكثر من 30 ألف دولار.