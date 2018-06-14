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في بعلبك.. سرقوا المنزل قيدوا الزوج وخطفوا الزوجة

أخبار لبنان
المصدر: ليبانون ديبايت
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دخل اربعة اشخاص مسلحين وملثمين في ساعات متأخرة من ليل أمس، يرتدون الزي العسكري ادعو انهم مخابرات جيش الى منزل ا. اللقيس في بعلبك وقيدوه هو وزوجته والعاملة في الخدمة المنزلية وسرقوا مصاغ ذهبي واسلحة حربية واسلحة صيد ومبلغ مالي واختطفوا زوجته نوال الحجيري وفروا الى جهة مجهولة.

وتم قطع طريق دوريس – بعلبك بالإطارات المشتعلة عند دوار الجبلي احتجاجا على عملية الخطف.

وصباحاً، عثرت دورية من مخابرات الجيش في محلة التل الابيض على الحجيري، بعد أن تركها المختطفون وفروا الى جهة مجهولة.

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