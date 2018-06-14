نهاية أسبوع حارّة تنتظر اللبنانيين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة:

– الحالة العامة: ينحسر المنخفض الجوي تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط والمتمركز في المناطق الداخلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس ويستقر ليتحول تدريجيا الى حار نسبيا يوم السبت تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة والجافة القادمة من مصر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية الداخلية، تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد اعتبارا من الظهر، تنحسر الأمطار مساء ويتحسن الطقس تدريجيا.(نحذر من تشكل السيول وانجراف التربة في المناطق الداخلية).

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الارز من 12 الى 17 درجة، في الداخل من 17 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل من 60 الى 80 %.

– حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

– الضغط الجوي 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:26 ساعة غروب الشمس:19:50.