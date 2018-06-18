فيديو مروّع: محاولة قتل “شادي” بوضح النهار!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر محاولة قتل العسكري شادي م. في وضح النهار، في تعلبايا.

وتبدو في الفيديو سيارة من نوع “رابيد”، بداخلها شابين احدهما فلسطيني يدعى م. ط. والآخر لبناني يدعى ا. ش.، حاولا دهس العسكري، الذي أصيب بجروح خطيرة ونقل على اثرها إلى المستشفى.