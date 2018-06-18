فيديو مروّع: محاولة قتل “شادي” بوضح النهار!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر محاولة قتل العسكري شادي م. في وضح النهار، في تعلبايا.
وتبدو في الفيديو سيارة من نوع “رابيد”، بداخلها شابين احدهما فلسطيني يدعى م. ط. والآخر لبناني يدعى ا. ش.، حاولا دهس العسكري، الذي أصيب بجروح خطيرة ونقل على اثرها إلى المستشفى.
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محاولة قتل للعسكري شادي المحمد في #تعلبايا من قبل رابيد ابيض بداخله شابيين احدهم فلسطيني يدعى م. ط والآخر لبناني يدعى ا. ش. حيث اصيب بجروح خطيرة نقل على اثرها على المستشفى
Publiée par أخبار من البقاع sur samedi 16 juin 2018