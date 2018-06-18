موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


فيديو مروّع: محاولة قتل “شادي” بوضح النهار!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0 0

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر محاولة قتل العسكري شادي م. في وضح النهار، في تعلبايا.

وتبدو في الفيديو سيارة من نوع “رابيد”، بداخلها شابين احدهما فلسطيني يدعى م. ط. والآخر لبناني يدعى ا. ش.، حاولا دهس العسكري، الذي أصيب بجروح خطيرة ونقل على اثرها إلى المستشفى.

إقرأ ايضاً

“ما يطلبه باسيل من مفوضية اللاجئين غير قابل للتحقق”

في بعلبك.. سرقوا المنزل قيدوا الزوج وخطفوا الزوجة

دعوة للنواب في 23 حزيران… “انزلوا ع الشارع معنا”

محاولة قتل للعسكري شادي المحمد في #تعلبايا من قبل رابيد ابيض بداخله شابيين احدهم فلسطيني يدعى م. ط والآخر لبناني يدعى ا. ش. حيث اصيب بجروح خطيرة نقل على اثرها على المستشفى

Publiée par ‎أخبار من البقاع‎ sur samedi 16 juin 2018

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

بالصور: بعد إعلانها بلدة منكوبة … كيف استفاقت رأس بعلبك؟

أخبار لبنان

بعد السيول: موجة حارة تضرب لبنان في عطلة الفطر.. لكن الأمطار عائدة!

أخبار لبنان

لماذا هذا الخلاف بين جنبلاط وارسلان؟

أخبار لبنان

بعد تصريحات ماكرون.. أجرأ حديث للحريري عن محمد بن سلمان