لطلاب البريفيه.. هذا موعد صدور نتائجكم!

أكدت مصادر وزارة التربية أنّ “نتائج الشهادة المتوسطة -البريفيه- ستصدر هذا الاسبوع، والموعد سيعلن في اليومين المقبلين”.

ولفتت المصادر في حديث لـ”صوت لبنان” (93.3)، إلى أنّ “التصحيح ينطلق اليوم لشهادة البكالوريا”.

(صوت لبنان 93.3)