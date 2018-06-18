لطلاب البريفيه.. هذا موعد صدور نتائجكم!

أكدت مصادر وزارة التربية أنّ “نتائج الشهادة المتوسطة -البريفيه- ستصدر هذا الاسبوع، والموعد سيعلن في اليومين المقبلين”.
ولفتت المصادر في حديث لـ”صوت لبنان” (93.3)، إلى أنّ “التصحيح ينطلق اليوم لشهادة البكالوريا”.
(صوت لبنان 93.3)
أكدت مصادر وزارة التربية أنّ “نتائج الشهادة المتوسطة -البريفيه- ستصدر هذا الاسبوع، والموعد سيعلن في اليومين المقبلين”.
ولفتت المصادر في حديث لـ”صوت لبنان” (93.3)، إلى أنّ “التصحيح ينطلق اليوم لشهادة البكالوريا”.
(صوت لبنان 93.3)
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