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لطلاب البريفيه.. هذا موعد صدور نتائجكم!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
الإمتحانات الرسمية في لبنان
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أكدت مصادر وزارة التربية أنّ “نتائج الشهادة المتوسطة -البريفيه- ستصدر هذا الاسبوع، والموعد سيعلن في اليومين المقبلين”.

ولفتت المصادر في حديث لـ”صوت لبنان” (93.3)، إلى أنّ “التصحيح ينطلق اليوم لشهادة البكالوريا”.

(صوت لبنان 93.3)

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