إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا بقبضة الأمن

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“في إطار الخطة التي تُنفذُها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لمكافحة عمليات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية أفراد إحدى أخطر العصابات التي قام أفرادها بتنفيذ أكثر من عشر عمليات من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وهم:

– م. أ. (مواليد 1972/ لبناني)

– ف. ي. (مواليد 1982/ لبناني)

– ز. أ. ( مواليد 1989/ لبنانية)

بتاريخ 14/6/2018 وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية في منطقة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، تمكنت خلالها من توقيف الأول (م. أ.) على متن سيارة نوع “هيونداي تكسون”، وذلك بعد سرقتها بفترة قصيرة من محلة بشارة الخوري – بيروت، وضبطت بحوزته “عدّة” تُستخدم في عمليات سرقة السيارات.

وبالتزامن مع عملية توقيفه، وفي المحلة ذاتها (حيّ السلّم) جرت مداهمة منزل الموقوف الثاني (ف.ي.) وتم توقيفه وزوجته (ز.أ.) وضُبطت سيارة من نوع “هيونداي I10″ لون أبيض، يستخدمها أفراد العصابة لتنفيذ عملياتهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، وبأنهم قاموا بتنفيذ أكثر من عشر عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، إضافةً إلى قيامهم بنقل السيارات المسروقة إلى البقاع، تمهيداً لتهريبها إلى سوريا. كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.