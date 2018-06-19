استفيدوا من الطقس قبل أن يثور “الهندي”.. أمطار غزيرة قادمة!

أفاد الأب إيلي خنيصر المختصّ بالأحوال الجويّة عبر صفحته على “فيسبوك” أنّ الطقس سيبقى معتدلاً في بلدان الشرق الأوسط بسبب العواصف التي تجتاح اوروبا وتركيا، وارتفاع الضغط الجوّي الذي سببه دخول الآزوري نحو شرق اوروبا فساهم بتدفق الرياح الشمالية الباردة نحو افريقيا وشبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وقال: “امطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد واجواء باردة ستضرب تركيا خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيؤثر على سوريا ولبنان من حيث الأجواء الغائمة والرطبة والباردة ليلاً على الجبال وفي المناطق البقاعية”.

وأضاف: “تشير خرائط حركة الضغط الجوّي الى تمدّد المنخفض الإيسلاندي نحو وسط اوروبا اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وهذا يبشّر بانقطاع امداد الشمال بالرياح الباردة، وعودة النشاط لمنخفضَي “البحر الأحمر والهندي الموسمي”، فيطلقان اللهيب نحو اوروبا والشرق الأوسط وروسيا”.

امّا طقس لبنان والمنطقة ليوم الأربعاء:

مشمس يتحوّل الى غائم مع ارتفاع نسبة الرطوبة صباحاً ومساءً لتلامس 90%

الحرارة على الساحل: 29/22

على الجبال 1200 متر: 26/16

في البقاع: 27/17

الرياح: غربية سرعتها 25 كلم في الساعة تنشط بعد الظهر لتلامس 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1012hpa