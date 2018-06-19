الجمهورية: هذه هي العقدة الأساسية الوحيدة أمام الحريري…

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه على الرغم من الهدوء العلني على جبهة “التيار” “القوات”، فإنّ ذلك لا يعني أنّ “حجم التمثيل” في الحكومة لم يُحسم بعد، ذلك أنّ القوات لم تتراجع عن مطلبها بتمثيلٍ وازن كمّاً ونوعاً في هذه الحكومة، يترجم النتائج التي حقّقتها في الانتخابات النيابية وبيَّنت حجم حضورها في الشارع المسيحي، وهو ما يفترض أن يُصرَف على الأقل في الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة الى التيار الذي يرفض المناصفة أو المساواة مع القوات في الحكومة بل يريد حصّة الأسد مسيحياً فيها. ويعتبر أنّ عدد الوزراء الذي تطلبه القوات رقم مبالغ فيه وغير قابل للتحقيق.