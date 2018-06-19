موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


الجمهورية: هذه هي العقدة الأساسية الوحيدة أمام الحريري…

أخبار لبنان
المصدر: الجمهورية
Lebanon's Prime Minister Saad al-Hariri is seen at the governmental palace in Beirut, Lebanon October 24, 2017. Picture taken October 24, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir
0 0

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه على الرغم من الهدوء العلني على جبهة “التيار” “القوات”، فإنّ ذلك لا يعني أنّ “حجم التمثيل” في الحكومة لم يُحسم بعد، ذلك أنّ القوات لم تتراجع عن مطلبها بتمثيلٍ وازن كمّاً ونوعاً في هذه الحكومة، يترجم النتائج التي حقّقتها في الانتخابات النيابية وبيَّنت حجم حضورها في الشارع المسيحي، وهو ما يفترض أن يُصرَف على الأقل في الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة الى التيار الذي يرفض المناصفة أو المساواة مع القوات في الحكومة بل يريد حصّة الأسد مسيحياً فيها. ويعتبر أنّ عدد الوزراء الذي تطلبه القوات رقم مبالغ فيه وغير قابل للتحقيق.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

معطيات جديدة في شأن مرسوم التجنيس…

اخبار مهمة

خطة استخباراتية لـ “إسقاط رؤوس كبيرة” في البقاع

أخبار لبنان

بورصة الأسماء المتوقّعة.. من هم الوزراء في الحكومة الجديدة؟

أخبار لبنان

لطلاب البريفيه.. هذا موعد صدور نتائجكم!