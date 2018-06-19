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في لبنان: يسرقان الذهب ليدفعا بدل الإيجار !

أخبار لبنان
المصدر: لبنان 24
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بغفلة عن الباعة، نجح زوجان في سرقة عدد من محلات المجوهرات في بيروت بعد إلهائهم بعرض المزيد من الحلي عليهما من أجل الإختيار منها. لكنّ المرّة الأخيرة أوقعت الزوج في “شرّ أعماله” فالتقطته كاميرات المراقبة وهو يسرق كمية من الذهب والفضّة فجرة تعقّبه وتوقيفه فيما اختفت زوجته عن الأنظار بمجرد أن علمت بتوقيف شريكها.

وكان “ف.ق” حضر الى احدى محلات المجوهرات في شارع الحمرا وطلب من صاحب المحل أن يعرض عليه سلسالين من الذهب وقد قام الأخير بعرض مجموعة من السلاسل الذهبية على الزبون الذي طلب رؤية المزيد من قطع الفضة والذهب، ولمّا وقع خياره على اثنتين منها، سأل البائع عن ثمنها فأخبرها أنّ قيمتها 200 ألف ليرة، فاستمهله للخروج وإحضار المال، لكنّه خرج ولم يعد.

لدى تفقّد الصائغ للبضاعة تبيّن أنّه فقد منها كميّة من الفضّة عبارة عن 70 غراما ثمنها حوالي 220 دولارا وسلسالين من الذهب زنة 15 غرام. بمراجعة كاميرات المراقبة المثبّتة في المحل بين أنّ “ف.ق” (مواليد 1987 ، سوري) هو من سرقها أثناء إنشغال البائع بإحضار قطع المجوهرات.

المدعى عليه اعترف بالسرقة وأضاف أنّه زوجته كانت ترافقه حين قام ببيع البضاعة المسروقة وقد رافقته حوالي الخمس مرّات الى إحدى محلّات المجوهرات من أجل رهن أو بيع بعض الحلي وذلك من أجل دفع بدل إيجار إقامتهما أو بهدف السفر الى سوريا.

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وقد بقيت الزوجة “ه.ق.”متوارية عن الأنظار في حين أوقف الزوج وأحيل الى القضاء حيث طلب قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليهما واحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

المصدر: لبنان 24

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