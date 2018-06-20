رسمياً: الصيف بدأ.. هكذا ستكون درجات الحرارة في اليوميْن المقبليْن؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة، وتكون ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 30 درجة، في الجبال من 14 الى 24 درجة، في الأرز من 11 الى 20 درجة وفي الداخل من 16 الى 31 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

حال البحر: منخفض ارتفاج الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,27 ساعة غروب الشمس: 19,52