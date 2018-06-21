إلى كل السائقين.. بيان هام من “قوى الأمن”

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

“باشرت مفارز السير والقطعات المعنية في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 18/6/2018 بالتشدّد بضبط المخالفات المرورية على اختلافها وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث القاتلة، ومن هذه المخالفات “القيادة من دون وضع حزام الأمان”، الذي بلغ عدد المحاضر المنظّمة بشأنها /805/ محاضر، خلال يومي الإثنين والثلاثاء 18 و 19/6/2018. يرجى من المواطنين الكرام التقيّد بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفات، حفاظاً على السلامة العامة، وتفادياً لتنظيم محاضر ضبط مخالفات بحقّهم”.