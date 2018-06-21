ايها اللبنانيون.. الى البحر درّ في هذا اليوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حتى يوم السبت، حيث ترتفع الحرارة قليلاً ويصبح الجو مهيأً للنزول الى البحر والتمتع على الشاطئ. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اليوم والأيام القادمة.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الارز من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

– حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 26 درجة.

– الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52