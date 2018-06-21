عملية نوعية لـ”المعلومات”.. استعادة سيارة مسروقة وتوقيف متورِّطَيْن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار متابعتها لعمليات سرقة السيارات وتوقيف مرتكبيها، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 13/6/ 2018 من رصد سيّارة من نوع “هيونداي توكسون” فور سرقتها من محلّة الشويفات، ومن خلال متابعتها، عمد السارقون إلى تركها في محلّة عمشيت والفرار إلى جهةٍ مجهولة، فتمّ ضبط السيّارة، وبوشرت الإجراءات لكشف هويّة الفاعلين.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية المشتبه بهما، وبتاريخ 19/6/2018 ومن خلال المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، نفّذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية في محلّة مفرق الشراونة – بعلبك، تمكنت في خلالها من توقيفهما، وهما:

– ن. د. (مواليد عام 1961، لبناني).

– م. خ. (مواليد عام 1978، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتنفيذ ست عمليات سرقة لسيارات من نوعي “هيونداي” و”رانج روفر” من مناطق: الدكوانة – الحدت – دير قوبل – البسطة، وبأنه يتقاضى مبلغاً على كل عملية سرقة يتراوح ما بين الـ /3000/ والـ /8000/ دولار أميركي. واعترف الثاني بنقل السيارات المسروقة إلى البقاع، لمصلحة الموقوف الأول.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.