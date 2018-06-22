بالصور: الحريري في حفل زفاف اخيه.. تعرّفوا الى والدته والعروسيْن

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري خلال حفل قران أخيه من والدته السيدة نضال بستاني، نور النعيمي، الذي عقد مساء أمس الخميس في الاردن.

وقد ظهر الحريري بالصور وهو برفقة والدته والعروسين.