هل تخطط للذهاب الى الشاطئ في الـWeekend؟ اليكم درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في الداخل وعلى الجبال مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واستمرار ظهور طبقات الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الارز من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 17 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %.

– حال البحر معتدل ارتفاع الموج رارة سطح الماء 26 درجة.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52