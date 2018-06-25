طقس صيفي معتدل يسيطر.. والحرارة إلى ارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. يستمر تكون الضباب خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا اجمالا مع تشكل طبقات من الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الثلاثاء: غائم جزئيا اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. يستمر تكون الضباب خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

– الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة.

– درجات الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الارز من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75 %.

– حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 26 درجة.

– الضغط الجوي 759 ملم زئبق.