طوفان سيضرب اليونان وموجة حر لبنان.. الحرارة 35 في هذين اليومين

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان موجة حارة تجتاح دول الخليج والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية بسبب نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي يتمركز حالياً بين الرياض وبحر العرب، والتي ستطال اطرافه اليونان، ومن المنتظر ان تتدنّى قيمه الى 995hpa يوم الثلاثاء ما سيدفع التيارات الحارة نحو سيناء والأردن وسوريا ولبنان وغرب تركيا، فترفع درجات الحرارة بمعدّل 7 درجات مئوية.

بالمقابل سوف تعاني اليونان وبلغاريا واسطنبول من كارثة نتيجة تصادم اطراف المنخفض الهندي بالرياح الشمالية الباردة الرطبة، ينتج عنه تشكّل عاصفة من الدرجة العالية ستشمل جنوب غرب اوروبا، بلغاريا ورومانيا واسطنبول ومن ثمّ تنحرف نحو موسكو، وذلك بين يوم الثلاثاء والخميس.

امّا طقس لبنان ليوم الثلاثاء، فحار نسبياً على الساحل مع رطوبة تصل الى 88%

بينما يكون في البقاع مشمس وجاف مع حرارة مرتفعة تلامس 32 درجة، بانتظار يومي الأربعاء والخميس حيث ستصل الى 35 درجة و36 بين دمشق ويبرود والبقاع.