فاجعة في زحلة.. الموت يخطف “ماريا” طالبة الحقوق ويكسر قلب عائلتها

فُجعت مدينة زحلة صباح اليوم الاحد بوفاة الشابة ماريا جوزف القاصوف الطالبة في كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع – زحلة، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24″ في البقاع”.

خطف الموت ماريا إثر ذبحة قلبية ألمّت بها بعد ظهر أمس السبت، وفارقت الحياة تاركة عائلة مفجوعة، ومدينة حزينة ما لبثت أن لملمت جراجها بعد فقدان الطالب المتفوّق في الثانوية الانجيلية في زحلة منذ اسبوعين الياس رميلي بسبب نزيف في الرأس.

والد ماريا، جوزف القاصوف، موظّف في مصلحة الصحة في سرايا زحلة، ووالدتها ريتا حداد مربية فاضلة في مدرسة الثانوية الانجيلية في زحلة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نعت ماريا وأبدى رفاقها حسرة على رحيل الشابة الدمثة الاخلاق، والمحبة للجميع.

(لبنان 24 – البقاع)