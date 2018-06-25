“وفاء” تقدّمت مع ابنتها لامتحانات البريفيه.. والنتيجة نزلت كالصاعقة على العائلة!

“لقد كانت صدمة.. صدمة كبيرة بحجم تعبي في الدرس بعد 20 عاماً من عودتي الى مقاعد امتحانات البريفيه”، بهذه العبارات تصف السيدة وفاء زيتون (35 عاماً) نتيجة رسوبها في الامتحانات الرسمية – البريفيه – بعدما اغلق الحظ كل ابوابه عند نتيجتها فرسبت على علامة واحدة، لكن ابنتها نجحت.

السيدة التي تقدمت مع ابنتها سحر لامتحانات الشهادة المتوسطة وهي من بلدة كفرتبنيت الجنوبية هي أم لثلاثة اولاد تقدمت لامتحانات البريفيه بعد 20 عاماً من تركها المدرسة بهدف اكمال علمها وتحقيق حلمها في التخرج، لكن النتيجة نزلت كالصاعقة عليها وعلى العائلة التي انتظرت بفارغ الصبر نتيجة الوالدة.

وقالت السيدة وفاء: “لم اصدق حين وصلتني الرسالة انني رسبت على علامة واحدة! معدلي 129 علامة.. ضاع تعبي بعلامة واحدة، سأتقدم بطلب استرحام لمعالي وزير التربية راجيةً منه ان ينظر الى عنائي في المحاولة لاكمال علمي وفي الوقت عينيه تربية عائلتي”.

(يا صور)