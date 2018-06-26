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بالفيديو: عون يغنِّي لفيروز .. “اسكر باسمك مجد يا لبنان”!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أظهر مقطع فيديو نشرته زوجة النائب إبراهيم كنعان، تانيا، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفقة زوجته ناديا الشامي مع مجموعة من الشخصيات الروحية والسياسية والعسكرية وهم يردّدون أغنية “بمجدك احتميت” للسيدة فيروز، وذلك خلال عشاء في دير “القلعة” – بيت مري، بعد القداس الإحتفالي الذي أقيم لمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان، ومرور 250 عاماً على تأسيس كنيسة الدير.

وظهر في الفيديو إلى جانب عون والشامي، النائب كنعان، والنائب إدي أبي اللمع والنائب إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وحمل عون والحضور كأس المناسبة وغنوا بشكل جماعي: “بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك غنّيت، عإسمك رح غنّي، وإحمل بإيدي كاسك المليان وارفعوا لفوق لفوق، لمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان”.

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