بالفيديو: هلعٌ ورعب بين ركاب لبنانيين بعد عطل.. وراكب لمضيفة “موّتينا 7 موتات”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو التُقط من داخل إحدى الطائرات التي قيل إنّها متجهة من شرم الشيخ الى لبنان.

وظهر في الفيديو إشكال بين ركّاب الطائرة ومضيفة، بعدما أبلغتهم أنّ هناك عطلاً في الطائرة، ما أثار الخوف والهلع في صفوف الركاب وبدأ الأطفال بالبكاء.

وتوجّه أحد الركاب للمضيفة بالقول: “يمكن أن نموت معًا.. بس انت موّتينا 7 موتات.. شغلتك تطمني الناس.. لا يجب أن تخبري الأطفال”.

وقال لها راكب آخر إنّه سيتقدّم بشكوى ضدّها لدى وصولهم الى لبنان.

إشارةً الى أنّه لم يتمّ تحديد الزمان الذي التقط فيه هذا الفيديو.