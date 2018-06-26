موجة حارة من شبه الجزيرة العربية نحو لبنان.. احذروا الحرارة 36!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجة الحارة التي اطلقها المنخفض الهندي الموسمي تغطي شبه الجزيرة العربية، ومن المنتظر ان يبدأ تأثيرها بعد ظهر اليوم الثلاثاء على الأردن وسوريا والبقاع وتبلغ ذروتها يومَي الأربعاء والخميس، بينما يبقى الساحل السوري واللبناني تحت تأثير الرياح الغربية الرطبة المعتدلة.

طقس يوم الثلاثاء مشمس قليل الغيوم يتشكل الضباب على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

الحرارة على الساحل: 30/24

زحلة والجوار: 34/22

بعلبك، الهرمل، رأس بعلبك: 36/23

صيدا وصور: 30/24

على الجبال 1200 متر: 29/22

الرطوبة على الساحل: 80%

الرطوبة في البقاع: 25%

الرياح غربية سرعتها 25 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1007hpa