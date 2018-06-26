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هكذا قتِل مروّج المخدّرات “بوب” في الجديدة!

أخبار لبنان
المصدر: رادار سكوب
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نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف عدد من المروجين بالجرم المشهود في جبل لبنان وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات.

وبحسب المعلومات، ففي محلة الجديدة وفي أثناء محاولة دورية من المكتب توقيف المروج: ا. ش. (مواليد عام 1973، لبناني) حاول الفرار وصدم عناصر الدورية مما اضطرهم لإطلاق النار حيث أصيب ونقل الى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأفاد موقع “رادار سكوب” أن المروّج “ا.ش” الذي حاول صدم عناصر الدورية في الجديدة وتوفي بعد إطلاق النار عليه ملقب بـ”بوب”.

(رادار سكوب)

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