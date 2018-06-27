طوفان في اليونان وحرّ في لبنان.. الذروة اليوم والخميس والحرارة 36!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان مناطق الشرق الأوسط وتركيا واليونان تتعرّض لتمدّد المنخفض الهندي الموسمي الحار وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع بشكل سريع وحاد في المناطق الداخلية من بعد ظهر يوم امس الثلاثاء، ومن المنتظر ان تبلغ ذروتها اليوم وغدا الخميس وتكون في البقاع بين 35 و36 درجة مئوية.

بالمقابل تعرّضت اليونان امس لتيارات شمالية باردة ورطبة اصطدمت بأطراف المنخفض الهندي ما سبب بتشكّل منخفض عاصف عالي الفعالية فوق اثينا وتسالونيكي وماندرا وشمال اليونان وقد غطت سماء هذه المناطق الغيوم الركامية التي تخطى ارتفاعها 9000 متر، تغذّت من رطوبة التيار النفاث الرطب والبارد Jet Stream، فهطلت امطار طوفانية مصحوبة بالبرد الكبير الحجم،

في هذا الوقت استعدت المناطق التركية الغربية لوصول العاصفة مدعومة برطوبة التيار النفاث التي تشكّل خطراً كبيرا ً من حيث هطول البرد العملاق، فأخذ الأتراك كل احتياطاتهم وغلّفوا سياراتهم بالسجاد والكرتون والبطانيات تجنبّاً لحصول اضرار جسيمة. لكن الوضع سيزداد تأزمّاً اليوم شمال اليونان وفي اسطنبول وبلغاريا ورومانيا، بخاصة وأن التيار النفاث الذي يعبر فوق شرق اوروبا، يحمل معه رطوبة عالية تقوم بتغذية السحب الركامية العملاقة بالرطوبة ويساهم بتبريد الرطوبة بدرجات حرارة تصل الى -30 تحت الصفر الأمر الذي يشكل البرد العملاق ويرمي به ارضاً مسبباً الأضرار.

امّا طقس لبنان ليوم الخميس، فمشمس قليل الغيوم حار وجاف في الداخل ورطب ساحلاً

الحرارة على الساحل: 30/31 نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 35/36 نهاراً و 24 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 31/23

الرياح جنوبية غربية الى غربية سرعتها 25 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة 85% ساحلاً و 20% بقاعاً