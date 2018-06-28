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بالصوت: جريمة مروّعة في حي السلّم .. قتلوه بعد خروج ألمانيا وفوز البرازيل!!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
شريط مسرح جريمة
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أشارت معلومات صحافية إلى مقتل الشاب محمد زهر في منطقة حي السلم – حي الجامعة، على خلفية إشكال تخلله إطلاق نار وطعن بآلة حادة.

وبحسب المعلومات المتدوالة فإن الشاب زهر من المشجعين البرازيليين قد أقدم على إطلاق المفرقعات النارية بعد فوز البرازيل يوم أمس، الأمر الذي ازعج جاره المشجع الألماني الذي هاجم قهوة كان يتواجد فيها القتيل وأقدم على تحطيم المكان وطعن الشاب محمد زهر بالسكين.

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