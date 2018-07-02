بالفيديو: إشكال في طوارىء مستشفى برأس بعلبك.. هذا ما حصل

أفاد مراسل “لبنان 24” في البقاع بأنّ أحد المرضى أدخل إلى طوارىء مستشفى يونيفرسال – رأس بعلبك نتيجة إصابة وجرح بالرأس، وبعد معاينته الطبية تبيّن أنّ المريض بحاجة إلى 15 قطبة في الرأس، فطلب من الزوجة مراجعة مكتب الإستعلامات لتخليص الأوراق لمعرفة تكلفة الإستشفاء… فيما راح المريض يوجّه الإهانات للمستشفيات والأطباء، وكذلك إلى الطبيب الذي طلب إليه أن يهدأ ويتوقف عن هذه التصرفات.

كما نفى الطبيب أنّ هناك أي تقصير من قبل المستشفى والطاقم الطبي في تأدية واجبهم. لكن الأمور تطوّرت إلى تضارب وقد حصل “لبنان 24” على فيديو يظهر وقائع الحادثة.