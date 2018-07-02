فاجعة اغترابية جديدة.. هكذا قضى “ربيع” خلال عطلة نهاية الأسبوع

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا مأساويًا جديدًا، مفاده أنّ الموت خطف أحد المغتربين اللبنانيين.

وفي التفاصيل، فقد توفي ربيع عثمان البالغ من العمر 42 عامًا، إثر غرقه في احدى بحيرات ولاية ميشيغين الأميركية، خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، المؤلّفة من زوجته التي ارتبط بها منذ 3 سنوات فقط وطفلتهما.

وقد نعاه أقرباؤه ومحبوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.