موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


فاجعة اغترابية جديدة.. هكذا قضى “ربيع” خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0 352

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا مأساويًا جديدًا، مفاده أنّ الموت خطف أحد المغتربين اللبنانيين.

وفي التفاصيل، فقد توفي ربيع عثمان البالغ من العمر 42 عامًا، إثر غرقه في احدى بحيرات ولاية ميشيغين الأميركية، خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، المؤلّفة من زوجته التي ارتبط بها منذ 3 سنوات فقط وطفلتهما.

وقد نعاه أقرباؤه ومحبوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

إقرأ ايضاً

جريح طعنًا في خلاف على ملكية أرض

الأجهزة الامنية تتعقب قاتل “شهيد المونديال”

نتائج الثانوية العامة بفروعها الاربعة.. الاثنين المقبل

ديربورن -مشيغان 🇺🇸عباس ابو خضر الجالية العربية وخاصة اللبنانية تفجع بوفاة الشاب اللبناني ربيع عثمان غرقاً في احدى…

Publiée par Yalla Talk TV sur Dimanche 1 juillet 2018

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

بالصوت: جريمة مروّعة في حي السلّم .. قتلوه بعد خروج ألمانيا وفوز البرازيل!!

أخبار لبنان

محمود “ضحية” جديدة في الباراغواي.. هذا ما جرى مع مغترب لبناني!

أخبار لبنان

خنقهما حتى الموت في عيناتا

أخبار لبنان

طوفان في اليونان وحرّ في لبنان.. الذروة اليوم والخميس والحرارة 36!