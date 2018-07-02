موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


“ملف التجنيس” إلى الواجهة مجدّداً…

أخبار لبنان
المصدر: الجمهورية
0 11

مع غياب الرئيس المكلف سعد الحريري، وانكفاء المشاورات الحكومية، يعود ملفّ التجنيس إلى الواجهة مجدّداً بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الأخير عن أنّ الحزب ملاحظات حول المرسوم، ما يدلّ إلى أنه لم يشأ أن يتمّ التعاطي مع هذا الموضوع في الإعلام، بل سيتم التعامل مع هذا الملف بطرقٍ أخرى.

وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” أنّ موفداً من الحزب، ويُرجّح أن يكون رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، سيزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، لينقلَ ملاحظات الحزب إلى رئيس الجمهورية على هذا المرسوم. وتردَّد أنّ هذه الملاحظات ستكون “قاسية”.

وفي المعلومات كذلك أنّ مرسوم التجنيس بدأ تنفيذه على رغم الكلام عن تجميده في انتظار أن يبتّ به مجلس شورى الدولة.

(الجمهورية)

إقرأ ايضاً

جريح طعنًا في خلاف على ملكية أرض

الأجهزة الامنية تتعقب قاتل “شهيد المونديال”

نتائج الثانوية العامة بفروعها الاربعة.. الاثنين المقبل

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

بالصوت: جريمة مروّعة في حي السلّم .. قتلوه بعد خروج ألمانيا وفوز البرازيل!!

أخبار لبنان

محمود “ضحية” جديدة في الباراغواي.. هذا ما جرى مع مغترب لبناني!

أخبار لبنان

خنقهما حتى الموت في عيناتا

أخبار لبنان

طوفان في اليونان وحرّ في لبنان.. الذروة اليوم والخميس والحرارة 36!