“ملف التجنيس” إلى الواجهة مجدّداً…

مع غياب الرئيس المكلف سعد الحريري، وانكفاء المشاورات الحكومية، يعود ملفّ التجنيس إلى الواجهة مجدّداً بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الأخير عن أنّ الحزب ملاحظات حول المرسوم، ما يدلّ إلى أنه لم يشأ أن يتمّ التعاطي مع هذا الموضوع في الإعلام، بل سيتم التعامل مع هذا الملف بطرقٍ أخرى.

وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” أنّ موفداً من الحزب، ويُرجّح أن يكون رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، سيزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، لينقلَ ملاحظات الحزب إلى رئيس الجمهورية على هذا المرسوم. وتردَّد أنّ هذه الملاحظات ستكون “قاسية”.

وفي المعلومات كذلك أنّ مرسوم التجنيس بدأ تنفيذه على رغم الكلام عن تجميده في انتظار أن يبتّ به مجلس شورى الدولة.

(الجمهورية)