أعمال صيانة في الشويفات.. وتحويل السير على هذه الطريق

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إلى أنّ إحدى الشركات المتعهدة باشرت بأعمال صيانة في منطقة الشويفات على الطريق الممتد من مفرق “السلطان ستيل” لغاية مفرق شركة “السيتي بلو” – المسلك الشرقي اعتباراً من الساعة 13:00 من تاريخ اليوم 2-8-2018 ولغاية الساعة 16:30 من نفس التاريخ.

وأفادت بأنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى تحويل السير القادم من خلدة باتجاه الشويفات نحو مدرسة “أمجاد” ومن ثمّ باتّجاه الشويفات.

وأملت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.