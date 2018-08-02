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كهرباء 24/24 في كسروان وجزء من جبيل والمتن لثلاثة أشهر؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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اجتمع وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع نواب كسروان.

وقال بعد الاجتماع: “تباحثنا في مسألة النقص في التغذية الكهربائية وناقشنا امكانية وضع الباخرة الثالثة المجانية في الذوق وهناك امكانية بتغذية كسروان وجزء من جبيل والمتن 24/24 مع الباخرة الثالثة وهذا الأمر سنبحثه”.

واعتبر النائب نعمة افرام أن “الانقطاع في التيار الكهربائي ازداد في الاسابيع الاخيرة واذا استطعنا نقل الباخرة نكون امام انجاز مهم”.

فيما قال النائب شامل روكز: “نقل الباخرة الثالثة الى كسروان فرصة يمكن الاستفادة منها ونريد أن نؤكد أن الموضوع ليس موضوع أخذ باخرة من درب اي منطقة أخرى”.

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وتابع: “هناك عطل في كسروان والتغذية الكهربائية تراجعت وهناك باخرة تعطي كهرباء مجانا لثلاثة أشهر ونريد الاستفادة من الأمر”.

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