استعدوا لجبهة حارة اعتبارا من الإثنين.. هذا ما ينتظرنا بعد 7 آب

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تدفق الرياح الغربية يستمر من جنوب ايطاليا نحو الشرق الأوسط وتحمل معها بخار المياه الذي يسبب تشكل الغيوم والضباب على الجبال الغربية.

ومن المتوقع ان تبقى درجات الحرارة على حالها حتى يوم الإثنين موعد وصول الجبهة الحارة التي تجتاح ليبيا ومصر والمملكة السعودية.

بالمقابل، تبدأ الكتل الحارة التي تضرب دول المغرب باجتياح اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، وقد حذرت الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة التي ستلامس 44 درجة، ومن المنتظر ان تنحرف نحو ايطاليا التي عانت مناطقها الشمالية امس الخميس من تساقط غزير للبرد تمدد نحو صربيا التي عامت طرقاتها بالمياه فشابهت المستنقعات، كما يبدو في الفيديو المرفق.

طقس لبنان ليوم السبت مشمس قبل الظهر يتحول الى غائم مع تقدّم الساعات ويتشكل الضباب على الجبال التي تعلو 600 متر.

الحرارة على الساحل: 32/33 نهاراً و 26 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 28/20

في البقاع: 32/33 نهاراً و 19 ليلاً

الرطوبة ساحلاً: 90%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة، تنشط بعد الظهر لتصل الى 40 كلم على الجبال وفي الشمال.

الضغط الجوّي: 1006hpa