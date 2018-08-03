“الجمارك” بالمرصاد… من يحاول استهدافها؟

ردّ مصدر أمني عبر موقعنا على التصريح الذي أدلى به يوم أمس الخميس وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني معلناً فيه عن ضبط أجهزة الأمن في مدينة مأرب شحنة مخدرات آتية من لبنان في طريقها إلى الجماعات الحوثية في العاصمة صنعاء، بالقول إن “المديرية العامة للجمارك تعمل ليلاً نهاراً من أجل ضبط كلّ عمليّة تهريب تحصل من والى لبنان، على الأصعد كافةً، سواء المتعلقة بالمأكولات والخضراوات والمواد الغذائيّة أو المرتبطة بالممنوعات مثل الكبتاغون، والمخدرات وغيرها”.

وفيما يتعلّق بالسيّارة التي ظهرت في الفيديو والتي قيل أنها قادمة من لبنان، سأل المصدر:”كيف لسيّارة أن تقلّ من لبنان الى الخارج كميّة من البنّ من نوع “cafe ok” وهي غير موجودة في الأسواق اللبنانيّة أصلاً؟”. مؤكداً أنه “اتصل بوزارة الاقتصاد اللبنانيّة التي نفت بدورها توافر هذا النوع من البن في الأسواق”.

واعتبر المصدر أنّ “هناك حملة كبيرة تستهدف الجمارك والانجازات التي تقوم بها المديرية، حتى أنّه يصار الى نشر اخبار عن ضبط مواد هي اصلا غير موجودة في لبنان او منقولة الى دول لا ارساليات بينها وبين الدولة اللبنانية مثل ارساليّات البطيخ الى تركيا المتوقفة منذ عام 2013 حتى اليوم”.

وقال:”لعبوا برّات ملعبنا, نحنا جماعة ماشيين دغري ما حدا يغلط معنا”.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أعلن أنّ “أجهزة الأمن في مدينة مأرب ضبطت شحنة مخدرات آتية من لبنان في طريقها إلى الجماعات الحوثية المرتبطة بإيران في العاصمة صنعاء”.

وأشار في تغريدة عبر تويتر إلى أنّ “شحنة المخدرات المضبوطة كانت مغلفة في عبوات قهوة”.

وأضاف الإرياني: “لايقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للمجماعات الحوثية بالسلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيين بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال، خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة”.

المصدر: ليبانون ديبايت