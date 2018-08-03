بالصورة: بعد اصطدامه بشاحنة.. تبيّن أن زوجته طعنته بسكين!

الحاقاً بالخبر الذي نشره “لبنان 24” أمس الخميس عن حادث سير وقع في بلدة المحمرة العكارية بسبب فقدان سائق السيطرة على سيارته قبل أن يتبين أنه تعرّض لطعنة سكين، أفادت معلومات جديدة اليوم بأن المصاب ويدعى “ط.خ.” تلقى طعنة من زوجته في صدره من دون معرفة الخلفيات.

وفي التفاصيل، فقد وقع حادث سير في المحمرة أمام احدى الاستراحات، حيث اصطدمت سيارة “مرسيدس” لون كحلي بشاحنة بعدما فقد السائق التركيز، وعندما تجمهر المواطنون حول السيارة لإسعاف الجرحى، وجدوا السائق مصاباً بطعنة سكين، فنقلوه فوراً الى المستشفى للعلاج.

وفيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث، تبيّن وفق معلومات خاصة لـ”لبنان 24″ أن خلافات وقعت بين “ط.خ.” وامرأة تردّد أنها زوجته، دفعتها الى توجيه طعنة له في منطقة الصدر.

يشار الى وضعَ “ط.خ.” الصحي مستقر، وهو لا زال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: لبنان24