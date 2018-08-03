بالفيديو: من الأوزاعي … معقول؟

نشرت جمعية “اليازا” في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، فيديو يظهر تنقّل رافعة صغيرة على الطريق وهي تحمل “بيك آب” في منطقة الأوزاعي.

ويُلاحظ في الفيديو، كيف أنّ السّائق لا يرى الطريق أمامه، ويستدلّ من الدراجة الناريّة المسار، من دون أيّ مراعاة لسلامة المارّة والسّائقين، ما يعتبر انتهاكاً واضحاً لقانون السير.

وعلّقت اليازا على الفيديو بالقول:” معقول؟؟؟؟. من الأوزاعي”.

المصدر: ليبانون ديبايت