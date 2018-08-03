سيارة مشبوهة في الشويفات.. هذا ما عثر بداخلها

أعلنت بلدية الشويفات، في بيان، ان دورية من الحرس البلدي في مدينة الشويفات، تمكنت فجر اليوم وعن طريق المتابعة والترصد لإحدى السيارات المشبوهة والتي تدخل المدينة بين الحين والآخر لتوزيع أدوية مخدرة ممنوعة من الدخول إلى لبنان، من ضبط علبتين تحويان على كمية من هذه الأدوية، إذ كانت مخبأة في أحد الأحياء الداخلية للمدينة بعد أن توارت السيارة المذكورة عن الأنظار. وتم تسليم المضبوطات إلى الاجهزة الامنية المعنية.

ووجهت بلدية الشويفات إلى السلطات الرسمية المعنية وزارية كانت أو أمنية، بضرورة متابعة هذا الملف، والتشدد به أكثر، خصوصا بعد المراجعات الكثيرة التي قام ويقوم بها رئيس البلدية زياد حيدر للغاية نفسها، وتتمنى على الجميع إيلاء الشويفات إهتماما أكبر بما خص ملف المخدرات وملاحقة التجار والمروجين الموجودين داخل النطاق البلدي للمدينة.