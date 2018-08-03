طائرات من دون طيار وصواريخ كتف.. “حزب الله” يكشف عن أسلحته الجديدة!

كشف “حزب الله” عن أحدث أسلحته، والمتمثلة في الطائرات من دون طيار وصواريخ كتف سوفيتية.

وكتبت القناة الثانية الإسرائيلية أن “حزب الله” كشف عن سلاحه الجديد، والمتمثل في طائرة من دون طيار، التي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا.

وفي هذا الإطار، ذكر يارون شنايدر، المعلق العسكري للقناة، مساء أمس الخميس، أن “حزب الله” نظّم معرضا لأحدث أسلحته، من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات، والتعريف بالموقع الخاص بالهجوم على المروحية الإسرائيلية، التي سقطت أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن “حزب الله” افتتح متنزها سياحيا في لبنان، شوهد فيه مجموعة من الأسلحة الجديدة للحزب، وصور فوتوغرافية، أيضا، وهو المتنزه الذي يمنح الخبرة للتلاميذ والطلاب اللبنانيين، من أعمار 6-18 عاما، فنون “المقاومة”، وأهدافها، وتثقيف الشباب وتعليمهم وتعريفهم بإنجازات “المقاومة” ضد إسرائيل، بحسب القناة.

وأظهر المعرض أو المتنزه السياحي لـ “حزب الله” عن صواريخ كتف روسية ضد الطائرات، من نوع ” SA-7″، و” SA-14 “، ومركبات، كما تم عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا.

(سبوتنيك)