موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


طرابلس.. مراهقان ضحية جرعة زائدة من المخدرات

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0

وكأن حالات الانتحار وجرائم القتل الأسبوعية لا تكفي، ففي ظاهرة جديدة، أقل ما يمكن وصفها بالمرعبة، توفي مراهقان، الأوّل لبناني والثاني سوري، في الشمال نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

وفي التفاصيل، أنّ القاصر السوري “ن.غ”، وهو من سكان الاسواق الداخلية في طرابلس، توفي صباح أمس الخميس “اثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات”، بحسب ما أفادت مصادر طبية لـ”لبنان 24”.

وكان القاصر قد اختلف مع عائلته في الليلة ذاتها التي توفي فيها، وذلك بعدما اكتشفوا أنه يتعاطى المخدرات، فمنعوه من الخروج والحصول عالى الأموال.

أمّا المراهق، “ر.غ”، فنقل جثّة إلى مستشفى الهلال في مخيّم البداوي ظهر أمس أيضاً. وبعد الكشف عليه، تبيّن أنّ الوفاة ناتجة عن جرعة زائدة من المخدرات.

إقرأ ايضاً

شقيقا زوجته وعديله حاولوا قتله للاستيلاء على منزله

إسرائيل تتحضّر لحرب قريبة مع حزب الله؟!

لصّان على دراجة نارية يرعبان السائقين في طريق المطار.. ماذا حصل؟

يُشار إلى أنّ”ر.غ” خرج من السجن منذ أيّام عدّة فقط، إذ كان موقوفاً بتهمة تعاطي المخدرات.

(“لبنان 24”)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

سابقة في لبنان.. إقفال كنيسة والسبب صادم!

أخبار لبنان

جثّة داخل شقّة في نابيه – المتن.. ابن الـ 16 عاماً انتحر؟!

أخبار لبنان

طقس لبنان.. أمطار وبرق ورعد في شهر آب!

أخبار لبنان

بعد الجدل حول “تربية دواجن” في “كهرباء لبنان”.. المؤسسة توضح