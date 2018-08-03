طرابلس.. مراهقان ضحية جرعة زائدة من المخدرات

وكأن حالات الانتحار وجرائم القتل الأسبوعية لا تكفي، ففي ظاهرة جديدة، أقل ما يمكن وصفها بالمرعبة، توفي مراهقان، الأوّل لبناني والثاني سوري، في الشمال نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

وفي التفاصيل، أنّ القاصر السوري “ن.غ”، وهو من سكان الاسواق الداخلية في طرابلس، توفي صباح أمس الخميس “اثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات”، بحسب ما أفادت مصادر طبية لـ”لبنان 24”.

وكان القاصر قد اختلف مع عائلته في الليلة ذاتها التي توفي فيها، وذلك بعدما اكتشفوا أنه يتعاطى المخدرات، فمنعوه من الخروج والحصول عالى الأموال.

أمّا المراهق، “ر.غ”، فنقل جثّة إلى مستشفى الهلال في مخيّم البداوي ظهر أمس أيضاً. وبعد الكشف عليه، تبيّن أنّ الوفاة ناتجة عن جرعة زائدة من المخدرات.

يُشار إلى أنّ”ر.غ” خرج من السجن منذ أيّام عدّة فقط، إذ كان موقوفاً بتهمة تعاطي المخدرات.

(“لبنان 24”)