فرض خُوّات وشتم عناصر الأمّة والمقدّسات!

في لحظة غضب شديد، قام رجل في العقد الخامس من العمر بتكسير استراحة في محلّة الرميلة- قضاء الشوف، وراح يوجّه الشتائم لعناصر الأمّة ويُهين المقدّسات.

ووفق القرار الظني فإنّ المدعى عليه “ع.غ” دخل حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، الى استراحة المدعي “أ.ق” وبدأ بتهديده وبتكسير محتويات المحل بهدف فرض خوّة عليه، ولم يكتفِ بذلك بل أقدم على الإتصال به على هاتفه موجّهاً الشتائم الى عناصر الأمّة ولأهالي الرميلة وللطائفة المسيحية الكريمة والصليب المقدّس وللسيدة مريم العذراء متلفظاً بكلمات نابية.

وقد اعترف المدعى عليه بإقدامه على تكسير محتويات المحل بسبب خلاف حصل بين مناصري تيارين سياسيين، وأنكر أن يكون أقدم على شتم الطائفة المسيحية وعلى فرض الخوّات.

وقد أسقط صاحب الإستراحة حقوقه الشخصيّة عن المدعي عليه الذي أوقف لمدّة عشرين يوماً، فيما طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف في قراره الظني، عقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات لـ”ع.غ” مع غرامة ماليّة، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في الدامور، بجرم إكراه المدعي على دفع الخوّات وإثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة وتكسير محتويات محل “أ.ق” قصداً.

المصدر: لبنان24